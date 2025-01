Merck Aktie News: Merck wird am Freitagmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 149,20 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 149,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 149,05 EUR. Mit einem Wert von 151,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.630 Merck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,63 Prozent hinzugewinnen. Bei 136,10 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,78 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,34 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 183,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 14.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,70 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,27 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,17 Mrd. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

