Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Merck im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Merck. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,3 Prozent auf 168,00 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 168,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 167,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.492 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 176,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 4,91 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.12.2023 Kursverluste bis auf 134,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 20,06 Prozent sinken.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,33 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 182,00 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 15.05.2024 hat Merck die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,83 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,12 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Merck-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 13.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,66 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Analyse: Merck-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

DAX aktuell: DAX letztendlich in der Verlustzone

Schwacher Handel: LUS-DAX schließt in der Verlustzone