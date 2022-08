Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,4 Prozent auf 172,30 EUR. Bei 172,45 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 172,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.003 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 30.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 231,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 25,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,10 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 215,83 EUR.

Am 12.05.2022 hat Merck die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,41 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,24 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,74 Prozent auf 5.198,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.870,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Merck-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Merck rechnen Experten am 09.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2022 10,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

