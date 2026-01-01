DAX25.026 -1,1%Est505.945 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 -3,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.949 -0,9%Euro1,1634 +0,4%Öl63,71 -0,8%Gold4.668 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- Bitcoin, D-Wave, Nordex, SAP, Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: DAX stürzt unter 25.000 Punkte - DAX Put bleibt attraktiv, neuer Trade: Meta Short mit Discount Put Hot Stocks heute: DAX stürzt unter 25.000 Punkte - DAX Put bleibt attraktiv, neuer Trade: Meta Short mit Discount Put
Alphabet-Aktie nach 4-Billionen-Dollar-Marke: Google wehrt sich gegen Suchmaschinen-Monopol-Urteil Alphabet-Aktie nach 4-Billionen-Dollar-Marke: Google wehrt sich gegen Suchmaschinen-Monopol-Urteil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz: 2026 soll 'Aufschwung- und Wachstumsjahr' werden

19.01.26 14:32 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz will dieses Jahr zu einem "Aufschwung- und Wachstumsjahr" machen. Der CDU-Chef sagte nach einer Sitzung von Parteigremien in Berlin: "Unsere Wirtschaft ist noch nicht wieder ausreichend in Schwung." Es gelte, alles dafür zu tun, dass die Wirtschaft neue Kraft bekomme. Um aus der Krise zu kommen, müssten die Unternehmen wettbewerbsfähiger werden, die Produktivität müsse erhöht werden und die Kosten müssten unter, bei Steuern, Energie, Bürokratie und den Arbeitskosten.

Wer­bung

In einer Erklärung spricht sich die Union unter anderem dafür aus, die ab 2028 geplante stufenweise Reduzierung der Körperschaftsteuer vorzuziehen - sofern es die Haushaltssituation von Bund und Ländern zulasse. Die CDU plädiert außerdem für eine Verringerung der Stromsteuer für alle. Bisher gilt eine Senkung der Stromsteuer für die Industrie, dies war im Mittelstand auf breite Kritik gestoßen. Die CDU strebt auch flexiblere Arbeitszeiten an. Künftig soll es eine wöchentliche Höchstarbeitszeit anstelle einer täglichen Höchstarbeitszeit geben. Dieses Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag stößt bei Gewerkschaften auf Protest.

Lange Schwächephase

Deutschland schrammte 2025 nur knapp am dritten Jahr ohne Wirtschaftswachstum vorbei. Für das vergangene Jahr errechnete das Statistische Bundesamt auf vorläufiger Basis ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent. 2026 dürften staatliche Milliardenausgaben für Infrastruktur wie Straßen und Schienen sowie für Verteidigung für Auftrieb sorgen. Einen spürbaren Aufschwung erwarten viele Ökonomen aber nicht.

Merz sagte, es gebe "vorsichtige Anzeichen" einer wirtschaftlichen Erholung. Er verwies etwa auf eine steigende Zahl von Gründungen junger Start-up-Firmen und steigende Auftragseingänge im November. Der Kanzler sage zugleich, in der Industrie gebe es besorgniserregende Entwicklungen, etwa hohe Insolvenzzahlen. Priorität habe die Wiederherstellung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft. Die Bundesregierung habe dazu im vergangenen Jahr einiges schon auf den Weg gebracht. Dies reiche aber noch nicht. "Es bleibt also viel zu tun."/hoe/DP/men