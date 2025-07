Merz: Betroffenen von Naturkatastrophen schneller helfen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich am Jahrestag der Flut im Ahrtal in Rheinland-Pfalz und in der Eifel in Nordrhein-Westfalen für schnellere Hilfe bei Naturkatastrophen ausgesprochen. "Vor vier Jahren ereignete sich im Ahrtal eine Katastrophe. Ihre Folgen sind bis zum heutigen Tage zu spüren und zu sehen", schrieb der CDU-Politiker auf der Plattform X mit. "Wir müssen in Zukunft dafür sorgen, dass Betroffenen schneller und effektiver geholfen wird. Das sind wir den Opfern schuldig, an die wir heute erinnern." Details nannte der Kanzler nicht.

Bei der Flutkatastrophe vom 14. auf den 15. Juli 2021 starben in Rheinland-Pfalz mindestens 136 Menschen. Im Ahrtal wurden Tausende Gebäude zerstört und die Infrastruktur stark beschädigt./lfo/DP/stw