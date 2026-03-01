DAX23.648 +0,3%Est505.765 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6900 +5,8%Nas22.421 +0,5%Bitcoin63.791 +4,2%Euro1,1477 -0,4%Öl99,46 -2,3%Gold5.106 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Zalando ZAL111 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX holt Verluste auf -- US-Börsen fester erwartet -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Ölpreis über 100$ - Diese Energie-Aktien profitieren jetzt | Adobe unter Druck Hot Stocks heute: Ölpreis über 100$ - Diese Energie-Aktien profitieren jetzt | Adobe unter Druck
Stellantis-Aktie gibt nach: Autobauer will wohl chinesische Hersteller für Europa-Investitionen gewinnen Stellantis-Aktie gibt nach: Autobauer will wohl chinesische Hersteller für Europa-Investitionen gewinnen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz dankt Norwegen für verlässliche Energielieferungen

13.03.26 12:38 Uhr

ANDENES (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat angesichts der Unsicherheiten auf den Energiemärkten infolge des Iran-Krieges die wichtigen Lieferungen Norwegens nach Deutschland hervorgehoben. "Wir können uns auf Norwegen ohne jede Einschränkung verlassen", sagte Merz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ministerpräsident Jonas Gahr Støre auf der norwegischen Insel Andoya. "Wir beziehen heute fast 50 Prozent unseres Erdgases und knapp 20 Prozent unseres Öls aus Norwegen."

Wer­bung

Das Land sei damit Deutschlands wichtigster Energielieferant. "In diesen Tagen, in denen der Krieg im Iran die Preise in die Höhe treibt, ist es eben besonders wichtig, dass wir unsere Partnerschaft stärken und eine sichere Versorgung aus Norwegen haben", sagte Merz. Er sei dafür sehr dankbar. Der Kanzler wies daneben auch auf internationale Verabredungen hin, Ölreserven freizugeben. "Das wird helfen, die Energiepreise einigermaßen zu dämpfen."/sam/DP/men