Merz spricht mit Selenskyj: Wollen Druck auf Moskau erhöhen

10.10.25 21:22 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat der Ukraine in einem Telefonat mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zugesagt, den Druck auf Moskau zu erhöhen. "Der Bundeskanzler sagt ihm zu, die deutsche Unterstützung fortzusetzen und die Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie auszubauen", teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit. Zudem werde Deutschland gemeinsam mit den westlichen Partnern den Druck auf Moskau erhöhen.

Selenskyj dankte Merz in einem X-Beitrag für dessen Unterstützung. "Heute hat Russland einen Terroranschlag auf die Ukraine verübt, bei dem Hunderte Drohnen und Dutzende Raketen gegen unsere Energieinfrastruktur eingesetzt wurden." Deutschland habe viel dazu beigetragen, das Leben von Ukrainerinnen und Ukrainern zu schützen./jcf/DP/he