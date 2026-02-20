DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin58.157 +0,9%Euro1,1758 -0,1%Öl71,76 -0,3%Gold5.099 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 SAP 716460 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Infineon 623100 Allianz 840400 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX und Wall Street gehen stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer im Fokus
Top News
Krypto-Integration in Alltagsprodukte: Nutzungsmöglichkeiten von Bitcoin und Co. im täglichen Leben nehmen zu Krypto-Integration in Alltagsprodukte: Nutzungsmöglichkeiten von Bitcoin und Co. im täglichen Leben nehmen zu
Nach Kursbeben bei Software-Aktien: Deutsche Bank warnt vor Klumpenrisiko im Junk-Bond-Markt Nach Kursbeben bei Software-Aktien: Deutsche Bank warnt vor Klumpenrisiko im Junk-Bond-Markt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz will mit Trump in Washington über Zölle sprechen

21.02.26 20:07 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz will in wenigen Tagen in Washington mit US-Präsident Donald Trump über die Zollpolitik sprechen. "Wir werden hierzu auch eine ganz klare europäische Haltung haben", sagte der CDU-Politiker der ARD nach Trumps Ankündigung eines weltweiten Zehn-Prozent-Zollsatzes auf Importe in die USA.

Wer­bung

Er werde in gut einer Woche in Washington sein, sagte Merz. Davor werde man sich in der Europäischen Union abstimmen. Zollpolitik sei Sache der Europäischen Union, nicht einzelner Mitgliedstaaten. "Ich werde hier mit einer abgestimmten europäischen Position nach Washington gehen."

Die Reise ist schon länger geplant, war bisher aber noch nicht offiziell angekündigt. Es hatte aber schon Medienberichte darüber gegeben. Merz hatte Trump im Juni 2025 das erste und bisher einzige Mal im Weißen Haus in Washington besucht.

Trump will weltweiten Zollsatz auf 15 Prozent erhöhen

Inzwischen legte Trump nach und kündigte am Samstag auf der Plattform Truth Social an, den von ihm verkündeten weltweiten 10-Prozent-Zollsatz auf 15 Prozent zu erhöhen. Tags zuvor erlitt Trump eine verheerende Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof der USA. Der Supreme Court hatte ihm untersagt, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle gegen den Import von Waren aus vielen Ländern zu verhängen. Die aggressive Zollpolitik ist ein Kernelement von Trumps zweiter Amtszeit.

Wer­bung

"Ich werde versuchen, der amerikanischen Regierung deutlich zu machen, dass Zölle allen schaden", betonte Merz. Zölle schadeten vor allem dem Land, das sie erhebe, denn die Verbraucher dort zahlten die Zölle.

Merz nannte die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs "interessant". Es sei von vielen erwartet worden, dass der Supreme Court der Regierung Grenzen aufzeige in der Zollpolitik, sagte der Kanzler. Die Entscheidung beträfe aber nicht die Sektorzölle für bestimmte Branchen, sondern den allgemeinen Zollsatz, den Trump eingeführt habe./poi/DP/zb