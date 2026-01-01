Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusNach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla, Rüstungsaktien, DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Honeywell übertrifft Erwartungen. Carvana-Aktie stürzt nach Short-Seller-Attacke ab: Vorwürfe über aufgeblähte Gewinne. Aktien von NVIDIA, Microsoft & Amazon im Blick: Mögliche Gespräche über Milliardeninvestitionen in OpenAI. STMicro übertrifft Umsatzerwartungen in Q4 - Gewinn sackt ab. DWS hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick. ING verdient mehr als erwartet.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Würden Sie sich ein Tesla-Auto kaufen?