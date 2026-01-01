Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

Honeywell übertrifft Erwartungen. Carvana-Aktie stürzt nach Short-Seller-Attacke ab: Vorwürfe über aufgeblähte Gewinne. Aktien von NVIDIA, Microsoft & Amazon im Blick: Mögliche Gespräche über Milliardeninvestitionen in OpenAI. STMicro übertrifft Umsatzerwartungen in Q4 - Gewinn sackt ab. DWS hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick. ING verdient mehr als erwartet.