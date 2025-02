METRO (St) Aktie News: METRO (St) am Mittag mit Kursfeuerwerk

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von METRO (St). Die METRO (St)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 37,0 Prozent im Plus bei 5,35 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 37,0 Prozent auf 5,35 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die METRO (St)-Aktie bei 5,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.958.024 METRO (St)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,50 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die METRO (St)-Aktie 21,40 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.02.2025 bei 3,75 EUR. Der aktuelle Kurs der METRO (St)-Aktie ist somit 29,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für METRO (St)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,035 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,61 EUR für die METRO (St)-Aktie aus.

METRO (St) gewährte am 10.12.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat METRO (St) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von METRO (St) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können METRO (St)-Anleger Experten zufolge am 11.02.2026 werfen.

In der METRO (St)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,229 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

