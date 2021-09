T-Mobile US bietet Handys und Tarife bald bei Walmart - Aktien gewinnen

Metro by T-Mobile werde ab dem 18. Oktober Handys und Mobilfunktarife in einigen Walmart -Märkten anbieten, teilte die Telekom-Tochter mit. T-Mobile -Tarife und -Geräte sollen dann ab dem 1. November über Walmart erhältlich sein. Walmart verkauft bereits Telefone und Tarife von anderen Anbietern wie AT&T Inc. und Verizon Communications Inc.

Im NYSE-Handel reagiert die Walmart-Aktie mit einem Plus von 0,59 Prozent auf 146,82 US-Dollar, während die T-Mobile US-Aktie 0,48 Prozent auf 131,44 US-Dollar steigt.

Von Matt Grossman

FRANKFURT (Dow Jones)

