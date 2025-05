Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Russland ruht der Handel wegen des "Tages des Sieges über den Faschismus 1945". Auch in einigen osteuropäischen Staaten wird wegen des Kriegsendes 1945 nicht gehandelt.

FREITAG: In Russland ruht der Handel erneut wegen des "Tages des Sieges".

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.08 Uhr) +++++

Index zuletzt +/- % +/- % YTD

E-Mini-Future S&P-500 5.659,25 +0,6%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.991,75 +0,6%

Euro-Stoxx-50 5.249,80 -0,3% +7,5%

Stoxx-50 4.450,18 -0,4% +3,7%

DAX 23.226,53 -0,1% +16,8%

CAC 7.652,49 -0,6% +4,3%

Nikkei-225 36.779,66 -0,1% -7,7%

Hang-Seng-Index 22.691,88 +0,2% +13,0%

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,52 59,09 +0,7% 0,43 -18,0%

Brent/ICE 62,47 62,04 +0,7% 0,43 -17,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 3.391,15 3.429,95 -1,1% -38,81 +30,7%

Silber (Spot) 28,94 29,25 -1,1% -0,31 +4,7%

Platin (Spot) 870,52 869,09 +0,2% 1,43 -0,7%

Kupfer 4,68 4,74 -1,3% -0,06 +15,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Am Tag der US-Zinsentscheidung sorgen neue Schlagzeilen zum Handelskonflikt für eine positive Stimmung an der Wall Street. Denn Anleger nehmen am Mittwoch Fortschritte im Handelsdisput zwischen den USA und China wohlwollend zur Kenntnis. Denn US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer reisen in die Schweiz, um Pekings führenden Wirtschaftsvertreter zu treffen. Dieses hochrangige Treffen könnte den Weg für umfassendere Handelsgespräche ebnen. Durch die hoffnungsvollen Signale im Handelsstreit gerät der im späten Verlauf erwartete Zinsentscheid der US-Notenbank etwas in den Hintergrund, zumal der Markt klar auf eine Bestätigung des Zinsniveaus setzt. Spannender dürften der Ausblick auf den weiteren Zinspfad und die Einlassungen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell werden. Der steht unter Druck, weil US-Präsident Donald Trump mehrfach Zinssenkungen gefordert hat.

AMD hat besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt. Zudem gab der Chiphersteller einen robusten Ausblick für das laufende Quartal. Die Aktie legt vorbörslich um 1,6 Prozent zu.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 1Q

22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages

- DE/Deutsche Lufthansa AG, Verhandlung beim EuGH wegen Corona-Hilfen

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Deutsche Lufthansa 0,30 EUR

Essilorluxotica 3,95 EUR

+++++ INDEXÄNDERUNGEN +++++

Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am 9. Mai wirksam:

+ TecDAX

AUFNAHME

- Drägerwerk

HERAUSNAHME

- Nagarro

+ SDAX

AUFNAHME

- Thyssenkrupp Nucera

- Procredit

- MBB

HERAUSNAHME

- Nagarro

- Mutares

- Stratec

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Vorwoche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 4,25% bis 4,50%

zuvor: 4,25% bis 4,50%

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas leichter - In der Breite dominiert Abwarten, denn am Abend steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank an. Mehrheitlich wird damit gerechnet, dass die Leitzinsen bestätigt werden. Übergeordnet stützt die Hoffnung auf eine Annäherung zwischen China und den USA im Handelsstreit. Der Stoxx-Sektor der Pharmawerte verliert 1,2 Prozent. Hier belasten die schwachen US-Vorgaben. Nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA einen Impfkritiker an die Spitze der Abteilung für Impfstoffe und Gentherapien gestellt hatte, waren dort die Kurse der Branchenwerte kräftig unter Druck geraten. Novo Nordisk liegen dagegen trotz einer Senkung des Ausblicks 4,7 Prozent im Plus. "Hier waren die Erwartungen schon sehr niedrig", meint ein Händler mit Blick auf die gesehene Baisse der Aktie. Für BMW geht es nach Quartalszahlen um 1,3 Prozent nach oben. Die Profitabilität ist laut Jefferies stärker als erwartet ausgefallen. Von guten Geschäftszahlen spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf Fresenius (+2,7%). Siemens Healthineers büßen nach dem Quartalsbericht 1,1 Prozent ein. Vonovia verlieren 0,2 Prozent, der Immobilienkonzern hat zweistellige Prozentwachstumsraten bei den Gewinnen verzeichnet. Für etwas Verunsicherung könnte sorgen, dass überraschend der CEO das Unternehmen verlässt. Von durchwachsenen Geschäftszahlen spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf AXA. Die Aktie notiert 0,4 Prozent im Minus. Ahold Delhaize hat nach Einschätzung von Jefferies ein starkes Ergebnis erzielt. Der Kurs steigt um 4,1 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Di, 17:26 % YTD

EUR/USD 1,1369 -0,0% 1,1374 1,1346 +9,9%

EUR/JPY 162,8375 +0,5% 161,9885 162,0820 -0,6%

EUR/CHF 0,9361 +0,1% 0,9349 0,9350 +0,0%

EUR/GBP 0,8515 +0,1% 0,8503 0,8487 +2,8%

USD/JPY 143,2285 +0,6% 142,4285 142,8575 -9,5%

GBP/USD 1,3352 -0,2% 1,3377 1,3369 +6,8%

USD/CNY 7,2030 +0,1% 7,1970 7,1960 -0,2%

USD/CNH 7,2183 +0,1% 7,2112 7,2098 -1,7%

AUS/USD 0,6480 -0,2% 0,6491 0,6487 +4,9%

Bitcoin/USD 96.990,80 +2,4% 94.710,40 94.473,15 +1,5%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Gestützt wurde die Stimmung von der Hoffnung, dass die USA und China ihren Zollstreit bald beilegen könnten. Zur positiven Stimmung trug auch bei, dass die chinesische Zentralbank Zinssenkungen und eine Senkung der Mindestreservesätze für Banken ankündigte. Die Zinsschritte seien jedoch relativ klein ausgefallen, kommentierte Goldman Sachs. Die Segmente der Wirtschaft, auf die sie abzielten, seien seit der jüngsten Politbürositzung bereits bekannt gewesen, so dass die nun beschlossenen Maßnahmen nicht wirklich überraschten. In Schanghai schloss der Composite-Index nach anfangs deutlicheren Aufschlägen im Plus, in Hongkong stand der HSI höher. Die Zinssenkungen gaben Immobilienwerten wie Longfor (+0,8%) oder Poly Developments (+1,6%) etwas Rückenwind. Etwas gedämpft wurde die Stimmung in der Region von der jüngsten Eskalation des Konflikts zwischen Indien und Pakistan. Der Sensex in Mumbai tendierte im Verlauf gleichwohl gut behauptet. Die Analysten der Citi gehen davon aus, dass indische Vermögenswerte auch weiterhin gelassen auf den Konflikt reagieren werden und verweisen auf ähnliche Situationen in der Vergangenheit. Nach einer Feiertagspause wurde in Tokio und Seoul erstmals in dieser Woche wieder gehandelt. Der Nikkei-225 wurde gebremst vom seit Freitag deutlich gestiegenen Yen. Eisai verbilligten sich um 4,8 Prozent. Sie wurde - wie die Aktien der US-Hersteller von Impfstoffen - belastet von der Ernennung von Vinay Prasad zum Leiter jener FDA-Abteilung, die Impfstoffe und Gentherapien reguliert. Prasad hat die FDA aufgefordert, neue Medikamente anhand strengerer Regeln zuzulassen. In Seoul verteuerten sich Korean Air um 7,9 und Asiana Airline um 5,1 Prozent. Sie profitierten von der Aufwertung des Won.

+++++ CREDIT +++++

Nach dem Rückgang der vergangenen Tage zeigen sich die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt kaum verändert. Der Markt wartet auf die Sitzung der Fed. Zwar werde sie die Leitzinsen nicht verändern. "Sollte Notenbankchef Jerome Powell aber mit Äußerungen zu einer möglichen Zinssenkung auf der nächsten oder übernächsten Sitzung der Kritik von Donald Trump den Wind aus den Segeln nehmen, dürfte das die Risikobereitschaft antreiben", so der Marktteilnehmer. Andererseits könnte die bestehende Zinssenkungsfantasie weichen, falls sich Powell überraschend falkenhaft zeigen sollte. Daneben setzt der Markt auf eine Entspannung im Zollstreit.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BMW

Belastet von einem schwierigen Marktumfeld besonders in China hat BMW im ersten Quartal bei rückläufigen Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Die operative Gewinnmarge im Kerngeschäft mit Premiumautos sackte zwar spürbar ab, lag aber über den Marktschätzungen. Den Ausblick für dieses Jahr bestätigte der Münchener DAX-Konzern - inklusive der bisher absehbaren Zollbelastungen.

VONOVIA

CEO Rolf Buch, der zum Jahresende ausscheidet, sieht Belege dafür, dass sich im Immobiliensektor "die Wertstabilisierung verfestigt hat". Auch die Immobilienpreise stiegen wieder, nach mehreren rückläufigen Jahren.

AUTO1

hat nach einem starken Jahresauftakt die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr erhöht. Das Ziel, in diesem Jahr 735.000 bis 795.000 Fahrzeuge zu verkaufen, bekräftigte der Gebrauchtwagenhändler.

HENSOLDT

