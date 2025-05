Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Russland ruht der Handel wegen des "Tages des Sieges über den Faschismus 1945". Auch in einigen osteuropäischen Staaten wird wegen des Kriegsendes 1945 nicht gehandelt.

FREITAG: In Russland ruht der Handel erneut wegen des "Tages des Sieges".

+++++ AKTIENMÄRKTE (12:50 Uhr) +++++

Index zuletzt +/- % +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.298,40 +1,3% +6,8%

Stoxx-50 4.465,67 +0,7% +3,0%

DAX 23.376,08 +1,1% +16,1%

FTSE 8.559,33 0% +3,3%

CAC 7.710,54 +1,1% +3,3%

Nikkei-225 36.928,63 +0,4% -7,8%

Hang-Seng-Index 22.775,92 +0,3% +13,2%

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,99 58 +1,7% 0,99 -19,2%

Brent/ICE 61,97 60,95 +1,7% 1,02 -18,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3339,40 3362,05 -0,7% -22,65 +28,2%

Silber 28,74 28,70 +0,1% 0,04 +2,8%

Platin 871,72 865,21 +0,8% 6,51 -1,2%

Kupfer 4,56 4,62 -1,2% -0,06 +12,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise profitieren von der Hoffnung auf eine Beilegung des Handelsstreits. Gold wird derweil von den wieder risikofreudigeren Anlegern gemieden.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Wall Street dürfte mit deutlichen Kursgewinnen in den Donnerstagshandel starten, nachdem US-Präsident Donald Trump ein Handelsabkommen mit Großbritannien angekündigt hat. Details dazu will er in einer Pressekonferenz im Weißen Haus bekanntgeben. Es wäre der erste wichtige "Trade Deal" für Trump.

Auch mit China bahnt sich eine Annäherung an. US-Finanzminister Scott Bessent reist in die Schweiz, um dort den chinesischen Stellvertretenden Ministerpräsidenten He Lifeng zu treffen.

Konjunkturdaten dürften in dieser Situation weniger Beachtung finden. Veröffentlicht werden die Wochendaten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft.

Die Bilanzsaison hat in den USA ihren Höhepunkt überschritten. Geschäftszahlen wird vor der Startglocke unter anderem Conocophillips vorlegen.

Gesucht sind Aktien der Krypto-Branche, nachdem der Bitcoin gestiegen ist. Microstrategy verbessern sich um 5,3 Prozent und Coinbase um 4,8 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q

14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q

18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Fuchs Stämme 1,16 EUR

Fuchs Vorzüge 1,17 EUR

Grenke 0,40 EUR

Hannover Rück 9,00 EUR

Mercedes-Benz 4,30 EUR

Vossloh 1,10 EUR

Wacker Chemie 2,50 EUR

HSBC 0,10 USD

Relx 0,45 GBP

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- GB

13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

Bank Rate

PROGNOSE: 4,25%

zuvor: 4,50%

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 230.000

zuvor: 241.000

Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: -0,7% gg Vq

4. Quartal: +1,5% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +5,1% gg Vq

4. Quartal: +2,2% gg Vq

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Hoffnung auf Lösungen im Zollstreit verbessert die Stimmung für Risiko-Assets. Für die Einzelwerte liefert die Berichtssaison die Impulse. Anleger warten auf den Zinsentscheid der Bank of England am Mittag. Positive Fantasie gibt es für den Chipsektor, der Stoxx-Subindex Technologie liegt mit einem Plus von 2,6 Prozent an der Spitze bei den Branchen. Die Trump-Administration will offenbar die Vorschriften zu den maximalen Liefermengen von Chips für künstliche Intelligenz lockern. Bei den Einzelwerten ziehen Infineon um 3,7 Prozent an, nachdem die Prognose kassiert wurde. Die Senkung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mindert nach Einschätzung der Analysten von JP Morgan das Risiko für die Aktie. Siemens Energy legen nach endgültigen Zahlen um 3,7 Prozent zu. Von guten Zahlen spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf Heidelberg Materials (+3,7%). Die detaillierten Zahlen der einzelnen Rheinmetall-Sparten implizierten eine Anhebung des Ausblicks, kommentiert RBC die endgültigen Zahlen des Konzerns, der seine Ziele zunächst aber nur bestätigt hat. Die Aktie gewinnt 2,3 Prozent. Qiagen (+1,5%) plant die Einführung einer jährlichen Bardividende und eine Verlängerung der Aktienrückkäufe. Henkel (-1,5%) hat ein schwaches Quartal hinter sich. Der Erfolg von AB InBev im ersten Quartal stellt nach Einschätzung von Jefferies das 14. Quartalsergebnis in Folge dar, das im Einklang mit dem EBITDA-Zielbereich oder darüber liegt. Der Kurs steigt um 3,1 Prozent. Die Volumen des Container-Reeders Moeller-Maersk (-1,5%) sinken wegen des Handelsstreits deutlich, das Unternehmen hat vor einer nachlassenden Nachfrage gewarnt, den Ausblick aber bestätigt. Puma (+8%) hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als angenommen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 08:27 % YTD

EUR/USD 1,1292 -0,2% 1,1314 1,1283 +9,3%

EUR/JPY 163,42 +0,5% 162,68 162,72 -0,2%

EUR/CHF 0,9323 +0,1% 0,9315 0,9328 -0,3%

EUR/GBP 0,8496 -0,2% 0,8510 0,8491 +2,9%

USD/JPY 144,72 +0,7% 143,78 144,21 -8,6%

GBP/USD 1,3292 -0,0% 1,3294 1,3288 +6,2%

USD/CNY 7,2134 +0,0% 7,2115 7,2147 +0,0%

USD/CNH 7,2381 +0,1% 7,2279 7,2359 -1,4%

AUS/USD 0,6421 -0,1% 0,6427 0,6426 +3,9%

Bitcoin/USD 99.812,65 +2,7% 97.142,00 98.865,30 +4,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar wird weiter gestützt von der Entscheidung der US-Notenbank vom Mittwoch, ihren Leitzins unangetastet zu lassen. Das britische Pfund erhält derweil Auftrieb von der Ankündigung eines Handelsabkommens der USA mit Großbritannien.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Verhalten optimistische Stimmung hat am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien dominiert. Anleger setzten auf positive Ergebnisse der für das Wochenende angekündigten Gespräche zwischen Vertretern der USA und Chinas. Überdies wird US-Präsident Donald Trump am Donnerstag voraussichtlich den Rahmen für ein Handelsabkommen mit Großbritannien bekanntgeben, wie das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen berichtete. Erneut etwas gedämpft wurde die Stimmung in der Region von dem bewaffneten Konflikt zwischen Indien und Pakistan in der Region Kaschmir. Aktien des Chipsektors profitierten nicht nachhaltig von Überlegungen der USA, die unter Trumps Vorgänger Joe Biden beschlossenen Beschränkungen von KI-Chipexporten in bestimmte Länder zu überarbeiten. In den USA hatte die Nvidia-Aktie in Reaktion auf die Nachricht deutlicher zugelegt, in Taiwan und Südkorea konnten die Aktien der Zulieferer Taiwan Semiconductor Manufacturing und SK Hynix anfängliche Gewinne nicht halten und verloren 0,3 bzw 1,1 Prozent. Das Kospi-Schwergewicht Samsung Electronics zeigte sich unverändert. Daneben galt das Interesse der Bilanzsaison. Die Aktien des japanischen Autokonzerns Toyota Motor verloren 1,3 Prozent. Das Unternehmen hatte im vierten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang verzeichnet und rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit neuerlichen Gewinneinbußen aufgrund der US-Zollpolitik. In Sydney verbilligten sich ANZ um 1,9 Prozent, nachdem die Bank für das erste Geschäftshalbjahr ein stagnierendes Ergebnis ausgewiesen und eine unveränderte Zwischendividende angekündigt hatte.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt kommen am Donnerstag wieder zurück. Der Markt setzt auf eine Entspannung im Zollstreit. US-Präsident Trump hat ein Handelsabkommen mit Großbritannien angekündigt. Darüber hinaus sollen am Wochenende in der Schweiz Gespräche zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng stattfinden.

Von der US-Notenbanksitzung gingen dagegen keine nachhaltigen Impulse aus. Der Markt setzt weiter auf drei Leitzinssenkungen im Jahresverlauf. Nun wartet der Markt auf die Bank of England, von ihr wird am Mittag eine Leitzinssenkung um einen viertel Prozentpunkt erwartet.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

HENKEL

hat im ersten Quartal einen leichten organischen Umsatzrückgang verzeichnet, getrieben durch das Umsatzminus im Segment Consumer Brands. Dieses wurde nur teilweise durch Wachstum im Klebstoff-Segment kompensiert. Für die Unternehmensziele im Gesamtjahr sieht sich der Hersteller von Konsumprodukten wie Persil, Pril und Pattex auf Kurs.

INFINEON

