Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Index zuletzt +/- % +/- % YTD

E-Mini-Future S&P-500 5.887,80 unv.

E-Mini-Future Nasdaq-100 21.220,90 +0,1%

Euro-Stoxx-50 5.387,22 -0,5% +10,6%

Stoxx-50 4.498,93 -0,2% +4,7%

DAX 23.517,81 -0,5% +18,7%

FTSE 8.602,92 0% +2,8%

CAC 7.825,08 -0,6% +6,7%

Nikkei-225 38.128,13 -0,1% -4,3%

Hang-Seng-Index 23.640,65 +2,2% +15,2%

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,92 63,62 -1,1% -0,70 -11,5%

Brent/ICE 65,85 66,6 -1,1% -0,75 -11,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3234,06 3250,55 -0,5% -16,50 +23,8%

Silber 29,26 29,43 -0,6% -0,17 +5,4%

Platin 887,03 887,58 -0,1% -0,55 +1,4%

Kupfer 4,69 4,68 +0,2% 0,01 +15,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise kommen nach den kräftigen Gewinnen der vergangenen beiden Tage leicht zurück. Die Notierungen für Brent und WTI verlieren jeweils 1,1 Prozent.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach zwei Tagen mit teils kräftigen Aufschlägen deutet sich zur Wochenmitte eine wenig veränderte Tendenz an der Wall Street an. Das Thema Zollkonflikt zwischen den USA und China bleibt jedoch weiter im Fokus, auch wenn sich hier nun seit dem Wochenende Entspannung andeutet. Gleichwohl gibt es noch keinen Start für konkrete Verhandlungen, wie hoch künftig die Zölle ausfallen sollen. Da nach 90 Tagen wieder die ursprünglichen sehr hohen Zölle gelten sollen, bestehe ein gewisser Zeitdruck, heißt es. Auch das Sentiment hat sich verbessert. Der S&P-500 liegt nun seit Jahresbeginn wieder leicht im Plus, seit seinem Jahrestief am 8. April ist er um rund 18 Prozent gestiegen. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist am Berichtstag leer. Bei den Einzelwerten wird auf die Ergebnisse von Cisco für das dritte Quartal nach der Schlussglocke geschaut. Die Apple-Aktie verliert vorbörslich Prozent. Foxconn hat im ersten Quartal einen Gewinnsprung verbucht, die Umsatzprognose angesichts von Zollrisiken aber gesenkt. Der weltgrößte Auftragsfertiger von Elektronikprodukten, der für die Montage von Apples iPhones bekannt ist, profitierte nicht zuletzt davon, dass Kunden ihre Lieferungen in die USA beschleunigten, um angesichts drohender US-Importzölle Lagerbestände aufzubauen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 DE/Bilfinger SE, HV

15:00 DE/Patrizia SE, Analystenkonferenz 1Q

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q

22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Deutsche Real Estate 0,04 EUR

Freenet 1,97 EUR

Norma Group 0,40 EUR

PNE 0,08 EUR

Rheinmetall 8,10 EUR

SAP 2,35 EUR

Uzin Utz 1,90 EUR

Washtec 2,40 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Nach einem Start im Plus geht es am Mittwochmittag mit Aktien nach unten. Die Impulse für die Einzelwerte liefert einmal mehr die Berichtssaison. Für leichte Verstimmung sorgten am Vormittag die Aussagen von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel. Er hat sich noch nicht entschieden, ob er im Juni für oder gegen eine Leitzinssenkung stimmen wird. Bisher wurde an der Börse fest davon ausgegangen, dass die Europäische Zentralbank im Juni ein weiteres Mal um 25 Basispunkte senken wird. Begleitet wurden die Aussagen von einem fester tendierenden Euro. Auch zieht die Erkenntnis ein, dass zwar der Worst Case im Zollstreit vermieden wurde, man jedoch bei den Gewinnschätzungen immer noch mit höheren Zöllen rechnen muss. "Die Märkte hatten erst mit exzessiver Angst reagiert, jetzt mit exzessivem Optimismus", sagt Paul Christopher, Leiter der Investment Strategie bei Wells Fargo Investment Institute: "Das sind noch immer hohe Zölle". Eon startete mit einem besser als erwartet ausgefallenen Ergebnis ins Jahr 2025 und legte damit eine solide Grundlage für die Ziele 2025. Bei Brenntag (-4,1%) liegen die Geschäftszahlen indes unter den Erwartungen. Daimler Truck legen um 1 Prozent zu. Das Segment Truck hat laut Analyst Nick Housden von RBC Capital Markets trotz der Senkung der Gesamtjahresprognose bemerkenswert gute Erstquartalszahlen verbucht. Beim Getriebehersteller Renk (-0,9%) liegen die Geschäftszahlen im erwarteten Rahmen. Tui fallen um fast 13 Prozent. Der Touristikkonzern ist im zweiten Geschäftsquartal 2024/25 tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Beim Logistiker Hapag-Lloyd geht es 7 Prozent höher. Hier überwiegen zwar die Unsicherheiten um die Entwicklungen im US-China-Zollstreit und erschweren den Ausblick. Die erwartete Erholung auf der China-USA-Route treibt aber die Branche weiter. Pfisterer feiert ein gelungenes Börsendebüt in Frankfurt. Der erste Kurs lag bei 30 Euro und damit 11,1 Prozent über dem Ausgabepreis von 27 Euro. Aktuell steigt der Kurs auf 31,24 Euro.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 08:14 % YTD

EUR/USD 1,1235 +0,4% 1,1188 1,1187 +8,1%

EUR/JPY 163,96 -0,6% 165,00 164,54 +1,3%

EUR/CHF 0,9378 -0,1% 0,9391 0,9391 +0,4%

EUR/GBP 0,8420 +0,2% 0,8407 0,8412 +1,7%

USD/JPY 145,94 -1,1% 147,49 147,09 -6,3%

GBP/USD 1,3343 +0,3% 1,3308 1,3299 +6,3%

USD/CNY 7,1970 +0,1% 7,1928 7,2012 -0,2%

USD/CNH 7,2013 +0,1% 7,1971 7,2118 -1,9%

AUS/USD 0,6476 +0,1% 0,6469 0,6471 +4,5%

Bitcoin/USD 103.836,45 -0,5% 104.367,70 103.850,25 +11,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar setzt seine Abwärtsbewegung fort. Der Dollar-Index verliert weitere 0,5 Prozent. Der Dollar bleibt nach Einschätzung von Devisen-Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump seine Forderung nach Zinssenkungen im Anschluss an die am Dienstag veröffentlichten, niedriger als erwarteten US-Inflationsdaten wiederholt hat. Trump warf dem Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, auf seiner Plattform Truth Social erneut vor, "zu spät" mit Zinssenkungen zu reagieren. Auf den ersten Blick erscheine der Dollar-Rückgang nach den Daten angesichts der Aussicht auf schnellere Zinssenkungen logisch, so Nguyen. Er könne jedoch auch die Tatsache widerspiegeln, dass Trump sich angesichts des fehlenden Zolleffekts in den Daten bestätigt fühlt.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die positive Vorgabe der Wall Street vom Dienstag hat am Mittwoch an den ostasiatischen Börsen überwiegend Widerhall gefunden. An der Wall Street hatten das Nachlassen der Handelsspannungen und günstig ausgefallene Preisdaten für Auftrieb gesorgt - insbesondere bei Technologieaktien. Sydney tendierte dagegen nur gut behauptet. Dort hatten Hoffnungen auf Zinssenkungen - möglicherweise bereits in der nächsten Woche - einen Dämpfer erhalten. Das Lohnwachstum in Australien beschleunigte sich zum ersten Mal seit einem Jahr unerwartet wieder auf 3,4 von 3,2 Prozent im Jahresvergleich. Das Schlusslicht unter den großen Börsen der Region war mit Tokio der größte Gewinner des Vortags. Der Nikkei-225 gab minimal nach auf 38.128 Punkte. Gegenwind kam vom gegenüber der gleichen Vortageszeit festeren Yen. Unter den Einzeltiteln zogen Sony nach der Vorlage von Zahlen um 3,7 Prozent an. Der Konzern verdiente im vierten Geschäftsquartal umgerechnet 1,21 Milliarden Euro und damit mehr als erwartet. Für Softbank Group ging es um 3,9 Prozent nach oben, nachdem der Nettogewinn des Technologie-Investmentunternehmens die Schätzungen der Analysten übertroffen hatte. Nach Ausweis eines Nettoverlusts im Berichtsquartal gaben Nissan um 0,7 Prozent nach. Samsung Electronics schlossen in Seoul 0,8 Prozent höher. Der Technologieriese will den deutschen Lufttechnikspezialisten FläktGroup für 1,5 Milliarden Euro übernehmen. Der Zukauf wäre der größte seit 2017. In Hongkong zogen Baidu um 3,9 Prozent an mit der Nachricht, seinen fahrerlosen Ride-Hailing-Service noch im laufenden Jahr erstmals in Europa testen zu wollen.

+++++ CREDIT +++++

