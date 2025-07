Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In den USA wird vor dem Unabhängigkeitstag verkürzt gehandelt bis 19:00 Uhr MESZ (Aktien- und Anleihenmarkt).

FREITAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.11 Uhr) +++++

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 23.861,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 6.255,75 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 22.690,50 Unv.

Nikkei-225 (Tokio) 39.762,48 -0,6%

Hang-Seng (Hongk.) 24.221,41 +0,6%

Schanghai-Comp. 3.454,79 -0,1%

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,20 65,45 +1,1% 0,75 -8,9%

Brent/ICE 67,88 67,11 +1,1% 0,77 -10,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.345,04 3.339,58 +0,2% 5,46 +27,2%

Silber 30,86 30,56 +1,0% 0,30 +9,5%

Platin 1.181,36 1.147,82 +2,9% 33,54 +31,1%

Kupfer 5,06 5,05 +0,2% 0,01 +24,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Die in den USA auslaufende Förderung für Regenerative Energien stützt die Erdölpreise.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach einem Tag des Durchschnaufens könnte die Wall Street nach ihrer jüngsten Rekordjagd wieder zulegen. Das vom Senat mit hauchdünner Mehrheit verabschiedete Gesetzespaket von US-Präsident Donald Trump und seine Folgen liefert weiter Diskussionsstoff. Die Gesetze verlängern individuelle Steuersenkungen von 3,8 Billionen US-Dollar. Ein Bremsklotz für den Aktienmarkt könnte die Unsicherheit über Handelsabkommen sein. Trump gedenkt nicht, die Schonfrist bei Zöllen über den 9. Juli hinaus zu verlängern. Verhandlungen mit Japan waren jüngst ins Stocken geraten. Ein Abkommen mit Indien macht dagegen Fortschritte. Die sich mit den Gesetzen abzeichnende steigende Staatsverschuldung hat die Rentenrenditen am Vortag nur moderat steigen lassen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen klettert nun um weitere 3 Basispunkte auf 4,28 Prozent. Sollte der Arbeitsmarktbericht für Juni am Donnerstag schwach ausfallen, dürfte der Markt mit fallenden Renditen reagieren, heißt es.

Nach dem Vortagesabsturz durch den neuen Streit zwischen Trump und Tesla-CEO Elon Musk erholt sich die Aktie des E-Autobauers vorbörslich um 1,3 Prozent. Noch vor der Startglocke werden Absatzzahlen veröffentlicht. Die dürften schwach ausfallen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

17:45 DE/Continental AG, Vorab-Telefonkonferenz 2Q (Pre-Close)

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Plenum 0,33 EUR

Qiagen 0,25 USD

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juni

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +100.000 Stellen

zuvor: +37.000 Stellen

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas fester - Diskutiert wird vor allem über das Fiskalpaket von US-Präsident Donald Trump. Es hatte am Vorabend den US-Senat mit der minimal möglichen Zustimmung passiert. Per Saldo verzeichnen damit fossile Industrien wie Öl einen Sieg über Branchen wie Erneuerbare Energien und Elektroautos. Entsprechend stellen die Stoxx-Indizes der Rohstoff- und Öl- & Gaswerte mit 2,9 bzw. 1,7 Prozent die größten Gewinner. Darüber hinaus lauert der Markt auf Neuigkeiten zum Handelskrieg der USA gegen den Rest der Welt. "Der Markt unterliegt jetzt bis zur Verhandlungs-Deadline am 9. Juli einem massiven Schlagzeilenrisiko", sagt ein Händler: Je nach Nachrichtenlage dürfte es dann volatil hoch- oder runtergehen. Für Autoaktien geht es um 1,5 Prozent nach oben. Im Entwurf des US-Fiskalpakets wird eine Steuergutschrift für den Kauf von Elektroautos bereits im September beendet. Deutsche Automobilwerte profitieren: BMW gewinnen 3,9 Prozent oder VW 2,4 Prozent. Bei Windanlagen-Bauern setzt sich eine positive Interpretation durch. So sagen die Analysten der Citi, die nun im Senat gebilligte Version des Gesetzes sei weniger belastend als die vorherigen Entwürfe. Vestas legen daher um 9,9 Prozent zu, bei Nordex und EDP Renovaveis geht es bis zu 1,7 Prozent höher. Zu den Gewinnern zählen auch Oersted mit 3,6 Prozent Plus. Die jüngste Rally der Immobilienaktien ist zunächst zum Halten gekommen. Angesichts steigender Renditen an den Anleihemärkten geht es mit den Kursen europaweit um 1,2 Prozent nach unten. Um 1,3 Prozent springen Munich Re nach oben nach einer Hochstufung durch JPM.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:58 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1770 -0,3% 1,1805 1,1774 +14,0%

EUR/JPY 169,39 +0,1% 169,28 169,10 +3,9%

EUR/CHF 0,9327 -0,1% 0,9337 0,9340 -0,5%

EUR/GBP 0,8584 -0,0% 0,8586 0,8579 +3,8%

USD/JPY 143,92 +0,4% 143,40 143,62 -8,8%

GBP/USD 1,3711 -0,3% 1,3747 1,3724 +9,8%

USD/CNY 7,1547 +0,0% 7,1515 7,1562 -0,8%

USD/CNH 7,1673 +0,1% 7,1609 7,1640 -2,4%

AUS/USD 0,6568 -0,1% 0,6578 0,6570 +6,3%

Bitcoin/USD 107.868,45 +2,0% 105.778,05 105.995,40 +11,8%

Das britische Pfund fällt nach Aussagen eines Vertreters der Bank of England (BoE) zurück. Die britische Wirtschaft erfahre möglicherweise keine "sanfte Landung" nach dem drastischen Anstieg der Inflation als Folge der russischen Invasion in der Ukraine, sagte Alan Taylor, Mitglied des Geldpolitischen Ausschusses der Bank of England. Er sprach sich für weitere Zinssenkungen aus.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Das näher rückende Ende der von US-Präsident Trump gewährten Schonfrist für die Einführung von umfassenden Zöllen hat an den Aktienmärkten weiter für Vorsicht gesorgt. Speziell mit Blick auf Japan erhöhte Trump den Druck. Der Nikkei-225-Index büßte daraufhin ein. In Seoul gab der Kospi nach einer Erholung von den Tagestiefs ebenso nach. Hier nahmen die Erwartungen zuletzt zu, dass die südkoreanische Notenbank bei ihrem Treffen am 10. Juli nicht die Zinsen senken dürfte. In Schanghai schloss der Composite-Index knapp behauptet. In Hongkong (Späthandel) legte der HSI nach der Feiertagspause zu. Zwischen den USA und China war in der vergangenen Woche immerhin eine Vereinbarung gefunden worden für die Aufhebung von gegenseitigen Handelsbeschränkungen für bestimmte Waren. Unter anderem legten in Hongkong Aktien aus dem Immobiliensektor deutlicher zu. In Sydney stützten wieder leicht gestiegene Einzelhandelsumsätze. Weil sie zugleich aber nicht so stark zulegten wie erwartet, blieb Zinssenkungsfantasie erhalten. Qantas verloren 2,5 Prozent. Die Fluglinie hatte mitgeteilt, Ziel einer Cyberattacke auf Kundendaten geworden zu sein.

+++++ CREDIT +++++

Marginal eingeengt zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen. Nachdem eine Welle von globalen Inflationsdaten seit Tagen über die Märkte gezogen ist, rücken nun Arbeitsmarktdaten in den Fokus. Am Nachmittag stehen der ADP- und der Challenger-Report an, bevor dann schon am Donnerstag der monatliche US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird. Bisher vorgelegte Daten wie der Jolts-Bericht oder die Job-Komponente im ISM-Index deuten auf einen weiter starken Arbeitsmarkt. Damit entfallen sie als Begründung für Zinssenkungen der US-Notenbank.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

THYSSENKRUPP

Die Bundesregierung verzichtet nach Informationen des Handelsblattes auf eine Staatsbeteiligung bei der Thyssenkrupp-Marinetochter TKMS. Aktuell gebe es keine Gespräche mit dem Ziel, dass der Bund bei TKMS einsteigt, berichtet die Zeitung und beruft sich dabei auf Regierungskreise.

BECHTLE

verstärkt sich mit einem Zukauft in Spanien. Der IT-Dienstleister übernimmt nach eigenen Angaben die Grupo Solutia Tecnologia S.L. mit Hauptsitz in Sevilla und weiteren Standorten in Madrid und Murcia.

ALIBABA

nimmt viel Geld in die Hand, um seine Geschäfte anzukurbeln. Der Tech-Riese gibt in den kommenden zwölf Monaten 50 Milliarden Yuan bzw knapp 7 Milliarden US-Dollar in Form von Coupons und Gutscheinen aus, um mehr Unternehmen und Verbraucher zur Nutzung seiner Liefer- und E-Commerce-Dienste auf dem hart umkämpften heimischen Markt zu bewegen. Zudem gab Alibaba Pläne für neue Rechenzentren in Malaysia und auf den Philippinen bekannt.

SGS

will das US-Unternehmen Applied Technical Services für einen Unternehmenswert von 1,33 Milliarden US-Dollar übernehmen. Die Übernahme werde seine Position des Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmens in den USA stärken und den jährlichen Gesamtumsatz in Nordamerika auf mehr als 1,5 Milliarden Dollar steigern.

===

