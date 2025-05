Auch am Mittwoch zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen stabil. Mit dem Auslaufen der Berichtssaison fehlen die Impulse für die Unternehmensanleihen, während die Marktzinsen übergeordnet seitwärts tendieren. Den Marktstrategen der Societe Generale zufolge führte jüngst eine Welle an Neu-Emissionen zu ebenfalls engeren Spreads am Sekundärmarkt. Das sei ungewöhnlich: Hohe Emissionsvolumina hätten in der Regel tendenziell verhindert, dass sich die Spreads einengten. Echte Markt-"Verdauungsprobleme" haben die Marktstrategen schon länger nicht mehr gesehen. Rekordemissionen führten normalerweise zu einer gewissen Spreadausweitung. Diesmal war es jedoch anders: Am bislang emissionsstärksten Tag des Jahres legte der Sekundärmarkt kräftig zu. Die Zeichen seien eindeutig: Die Nachfrage nach Credits sei nach wie vor sehr hoch - und die Strategen der Societe Generale sehen derzeit keinen Grund, warum sich das kurzfristig ändern sollte..

BRENNTAG

hat einen Nachfolger für seinen scheidenden CEO Christian Kohlpaintner gefunden. Der Aufsichtsrat des DAX-Konzerns hat Jens Birgersson mit Wirkung zum 1. September 2025 zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt und als Mitglied des Vorstands bestellt. Kohlpaintner lege sein Amt zum 31. August nieder.

VOLKSWAGEN NUTZFAHRZEUGE

hat einen internen Nachfolger für den Vorstandsvorsitzenden Carsten Intra gefunden. Stefan Mecha, seit mehr als 15 Jahren bei dem DAX-Konzern und aktuell Executive CEO der Marke VW Pkw für die Region China, übernimmt den Posten per Juli.

BECHTLE

erweitert den Vorstand auf fünf Personen. Der IT-Dienstleister beruft Christian Jehle als Chief Financial Officer (CFO) zum 1. Januar 2026 in den Vorstand. D

HORNBACH

will die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr stabil halten, obwohl die Baumarkt- und Baustoffhandelskette auch unter dem Strich den Gewinn gesteigert und die operativen Margen leicht verbessert hat.

GOOGLE

rüstet seine Suchmaschine auf und will sich so dem Wettbewerb mit den zahlreichen KI-Chatbots stellen, die sein Kerngeschäft bedrohen. Google hat damit begonnen, auf seiner Suchseite den sogenannten "KI-Modus" einzuführen. Dieser soll Suchanfragen in einer Chatbot-ähnlichen Konversation ohne die standardmäßige Liste der blauen Links beantworten.

JD SPORTS FASHION

hat sich trotz Zöllen und rückläufiger Gewinne im abgelaufenen Geschäftsjahr zuversichtlich mit Blick auf die mittelfristigen Aussichten geäußert. Der britische Sneaker- und Modehersteller hält es allerdings für möglich, dass die erhöhten Zölle die Kundennachfrage in den USA beeinträchtigen und seine Markenpartner, die die meisten ihrer Produkte aus Südostasien beziehen, betreffen könnten.

JULIUS BÄR

nimmt in ihrem Kreditportfolio eine Wertberichtigung von 130 Millionen Schweizer Franken vor und rechnet für das erste Halbjahr mit einem geringeren Gewinn als im Vorjahreszeitraum. Zudem tauscht die Bank, die von der Insolvenz der österreichischen Immobiliengruppe Signa deutlich betroffen war, ihren Risikochef aus.

MARKS & SPENCER

warnt wegen des kürzlichen Cyberangriffs vor einer Belastung des operativen Gewinns in Höhe von 300 Millionen Pfund. Die Störungen im Online-Geschäft hielten wahrscheinlich bis in den Juli hinein an.

NVIDIA

CEO Jensen Huang hat die US-Exportkontrollen, die den Verkauf hochentwickelter Chips an China einschränken, als Fehlschlag bezeichnet und den US-Präsidenten Donald Trump dafür gelobt, dass er einen zentralen Teil der Regierungspolitik unter Joe Biden rückgängig gemacht habe. Die Exportkontrollen hätten China dazu angespornt, die Entwicklung eigener Technologien für Künstliche Intelligenz (KI) voranzutreiben und Nvidia habe in den vergangenen vier Jahren Marktanteile an chinesische Konkurrenten verloren.

WOLFSPEED

bereitet mehreren Informanten zufolge einen Insolvenzantrag vorn. Der börsennotierte US-Hersteller von Chipkomponenten hat nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen Probleme, seinen Schuldenberg zu bewältigen.

