hat mit seinem Mittel Pluvicto in einer Spätstudie bei Patienten mit PSMA-positivem metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs positive Ergebnisse erreicht.

Die britische Übernahmekommission hat die Frist für ein Übernahmeangebot für die Alphawave IP Group zum vierten Mal verlängert.

hat mit der indigenen Gruppe PKKP in Australien eine Vereinbarung zum Bergbau in der Nähe von kulturell bedeutsamen Stätten geschlossen. Sie soll verhindern, dass der Bergbaukonzern wie vor fünf Jahren in der Pilbara-Region geschehen eine kulturhistorische Stätte wie die Juukan-Felsüberhänge zerstört.

will Blueprint Medicines, ein auf seltene immunologische Erkrankungen spezialisiertes US-Pharmaunternehmen, für bis zu 9,5 Milliarden US-Dollar übernehmen. Teil des Vertrags sind die Rechte an einem Medikament gegen systemische Mastozytose, eine seltene immunologische Erkrankung, das sowohl in den USA als auch der Europäischen Union zugelassen ist und unter den Markennamen Ayvakit und Ayvakyt vertrieben wird.

