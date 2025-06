Bei Microsoft steht offenbar in den kommenden Wochen eine neue Runde von Stellenstreichungen an, tausende Arbeitsplätze sollen dabei auf der Kippe stehen. Wie mit der Sache vertraute Personen sagten, sollen vor allem Stellen im Vertrieb aber auch in anderen Teams wegfallen, wobei die Anzahl aber noch nicht endgültig sei.

Wer­bung Wer­bung

PERNOD RICARD

strafft einem Agenturbericht zufolge sein Geschäft und will seine Marken in zwei Hauptabteilungen gruppieren. Der Hersteller von Absolut Wodka habe ein internes Projekt angekündigt, um eine agilere und vereinfachte Organisation zu schaffen, berichtet Reuters unter Berufung auf interne Präsentationsunterlagen des Unternehmens.

RIO TINTO

will mit einer Zahlung von 138,75 Millionen US-Dollar eine Sammelklage beilegen, in der dem Unternehmen bei der Erweiterung seiner Kupfermine in der Mongolei das Verschweigen von Problemen vorgeworfen wurde. Die Kläger unter Führung von Pentwater Capital Management behaupteten, das Unternehmen habe falsche Angaben gemacht und Informationen über die Erweiterung der Oyu-Tolgoi-Mine verschwiegen, die mit jahrelanger Verspätung und einer Budgetüberschreitung von fast 2 Milliarden US-Dollar einhergingen.

UBS

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) unterstreicht die von der Regierung geforderten strengeren Kapitalanforderungen für die Großbank UBS.

Wer­bung Wer­bung

VODAFONE

hat Pilar Lopez mit Wirkung vom 1. Oktober zur Chief Financial Officer ernannt. Damit holen sich die Briten eine Microsoft-Managerin mit Erfahrung in der Telekommunikationsbranche als neue Finanzchefin ins Haus, die die Nachfolge von Luka Mucic antreten soll. Luka Mucic wird bei dem Wohnimmobilienkonzern Vonovia den Staffelstab des langjährigen CEO Rolf Buch übernehmen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2025 07:46 ET (11:46 GMT)