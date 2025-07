hat in der ersten Jahreshälfte eine nicht zahlungswirksame Belastung in Höhe von 9,5 Milliarden Euro verbucht, die sich aus der geänderten Bilanzierung seiner Beteiligung an Nissan ergibt. Diese Änderung werde sich weder auf die Liquidität noch auf die Berechnung der Dividende auswirken und ab dem 30. Juni hauptsächlich unter den betrieblichen Erträgen und Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, teilte der französische Konzern mit.

Wer­bung Wer­bung

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2025 07:20 ET (11:20 GMT)