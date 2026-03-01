DAX23.539 +0,4%Est505.730 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7900 +3,2%Nas22.105 -0,9%Bitcoin64.098 +0,8%Euro1,1485 +0,5%Öl103,3 -0,6%Gold5.002 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm -- Commerzbank, Rüstung, Siemens Energy, NVIDIA, TUI, Exxon, Shell, BP & Co. im Fokus
Top News
DAX am Mittag freundlich: Nahost-Sorgen und Banken-Beben im Mittelpunkt DAX am Mittag freundlich: Nahost-Sorgen und Banken-Beben im Mittelpunkt
Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Miliz im Irak: Haben sechs US-Soldaten bei Angriff getötet

16.03.26 11:18 Uhr

BAGDAD (dpa-AFX) - Eine mit dem Iran verbündete Miliz hat nach eigenen Angaben einen US-Militärstützpunkt im Irak angegriffen und dabei sechs US-Soldaten getötet. Vier weitere US-Soldaten seien bei dem Raketenangriff auf die Militärbasis in der Nähe des Flughafens von Bagdad schwer verletzt worden, teilte die Miliz Saraja Aulija al-Dam mit. Vom US-Militär gab es zunächst keine Informationen zu dem Vorfall.

Wer­bung

Das Medienbüro der irakischen Streitkräfte erklärte, es habe am Abend Angriffe mit fünf Raketen auf die Gegend rund um den Flughafen gegeben. Mehrere Sicherheitskräfte, Flughafenmitarbeiter und ein Ingenieur seien verletzt worden. Einige der Raketen seien auf dem Flughafengelände niedergegangen.

Saraja Aulija al-Dam ist eine kleinere Miliz, die seit einigen Jahren vor allem mit Angriffen auf US-Truppen und -Konvois im Irak auf sich aufmerksam macht. Sie hat Verbindungen zu den sogenannten Volksmobilisierungseinheiten (PMU), einem Netzwerk aus schiitischen bewaffneten Gruppen, von denen viele vom Iran unterstützt werden und die im Irak großen Einfluss haben./jot/DP/men