Swiss Re-Aktie gefragt: Swiss Re verkauft Tochter Reassure an die Phoenix-Gruppe

Wie das Unternehmen mitteilte, veräußert es Reassure an die Phoenix Group Holdings zu einem Transaktionswert von 3,25 Milliarden Pfund. Die Swiss Re erhält für das Geschäft, an dem auch der japanische Versicherungskonzern MS&AD Insurance Group mit 25 Prozent beteiligt ist, 1,2 Milliarden britische Pfund in bar und eine Beteiligung an dem Käufer.

"Das Ziel von Swiss Re war es, Reassure zu dekonsolidieren, und wir freuen uns, nun einen starken Käufer für dieses Geschäft gefunden zu haben", sagte Swiss-Re-CEO Christian Mumenthaler. Den Börsengang der Tochter, die geschlossene Lebensversicherungsbestände verwaltet, hatte der Konzern im Juli wegen einer schwachen Nachfrage bei Investoren auf Eis gelegt. Die angestrebte Gesamtbewertung lag seinerzeit bei bis zu 3,3 Milliarden Pfund.

Die Swiss Re bekommt 13 bis 17 Prozent der Phoenix-Aktien und einen Sitz im Verwaltungsrat. Die MS&AD Insurance erhält 11 bis 15 Prozent. Die genaue Beteiligung der beiden Unternehmen an Phoenix ist von der Entwicklung des Phoenix-Aktienkurses abhängig, der Gesamtanteil beider ist auf 28 Prozent festgelegt.

Swiss Re rechnet im vierten Quartal mit einem Aufwand vor Steuern nach US-GAAP von rund 0,3 Milliarden US-Dollar. Das sei dem höheren konsolidierten Buchwert von Reassure geschuldet.

Die Aktien des Rückversicherers steigen in der Schweiz im frühen Handel um 2,46 Prozent auf 108,40 Franken.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Swiss Re