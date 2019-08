Symantec-Aktie mit Kursfeuerwerk: Broadcom kauft Firmenkundengeschäft von Symantec

So kauft Broadcom das Geschäft mit Unternehmenskunden von Symantec für 10,7 Milliarden US-Dollar in bar, wie Broadcom am Donnerstagabend nach Börsenschluss erklärte.

Das "Wall Street Journal" hatte am Mittwochabend bereits über den geplanten Deal berichtet.

Am Donnerstag lagen Symantec zum Schluss 12,30 Prozent im Plus bei 22,92 US-Dollar, während sich Broadcom, wie bereits am Vorabend, wenig bewegt zeigte.

SAN JOSE/MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX)

