Evonik-Aktie: Evonik will anscheinend C4-Verbund veräußern

Betroffen ist das Geschäft, das konzernintern als C4-Verbund mit Standorten in Marl und im belgischen Antwerpen bekannt ist, wie die in Essen erscheinende Westdeutsche Allgemeine Zeitung berichtet. Geplant sei, einen Käufer zu suchen, der das Geschäft zunächst mit Evonik in einem Gemeinschaftsunternehmen betreiben und später eigenständig führen wollen. Auf Anfrage bestätigte dies ein Evonik-Sprecher und erklärte, es sei das Ziel, für den C4-Verbund "Entwicklungsmöglichkeiten außerhalb des Konzerns zu erschließen".

Mit einem jährlichen Umsatz in Höhe von 1,8 Milliarden Euro steht der Bereich, der nun auf die Verkaufsliste kommt, für etwa ein Zehntel des gesamten Evonik-Konzerns rund um den Globus. Die Produkte des für C4-Chemikalien zuständigen Geschäftsgebietes "Performance Intermediates" sind nach Darstellung des Unternehmens die Grundlage vieler Anwendungen im Alltag. Endprodukte der Evonik-Kunden seien beispielsweise Autoreifen, PVC-Fußböden, Sportflaschen oder Lebensmittelverpackungen. In dem zum Verkauf vorgesehenen Geschäftsbereich arbeiten mehr als 500 Beschäftigte, davon der Großteil im nordrhein-westfälischen Marl und knapp 100 Menschen in Antwerpen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Evonik AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Evonik AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Evonik AG

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, EVONIK