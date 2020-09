HOCHTIEF-Aktie dreht ins Minus: Tochtergesellschaften bauen Terminal in San Diego

Wie der Konzern HOCHTIEF mitteilte, baut ein Joint Venture von Turner und Flatiron ein neues Terminal am internationalen Flughafen von San Diego für 2,265 Milliarden US-Dollar.

Der Bau soll Ende 2021 beginnen. Ein erster Teil des neuen Terminals soll 2025 eröffnen, der zweite Teil Anfang 2027.

Die HOCHTIEF-Aktie erhielt am Dienstag zunächst leichten Auftrieb, drehte dann jedoch schnell ins Minus: Aktuell verliert das Papier 1,33 Prozent und fällt auf 63,00 Euro. Vorbörslich sah es noch nach deutlichen Gewinnen aus: Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Anteilsscheine fast fünf Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag.

Ein Händler wertete den Auftrag positiv für den Baukonzern, weil es sich um ein Milliardenprojekt handele. Der Umfang wurde von den Hochtief-Töchtern Flatiron und Turner in einer gemeinsamen Mitteilung auf umgerechnet fast zwei Milliarden Euro beziffert. Das in den 1960ern errichtete alte Terminal soll in der kalifornischen Stadt ersetzt werden.

