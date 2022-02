Sony-Aktie schließt etwas höher: Sony kauft Videospielhersteller Bungie für 3,6 Milliarden US-Dollar

Die Übernahme erfolgt, nachdem Microsoft Anfang des Monats die Übernahme des Videospielgiganten Activision Blizzard für 75 Milliarden Dollar angekündigt hat. "Bungie hat einige der weltweit beliebtesten Videospiel-Franchises geschaffen und entwickelt sie weiter. Indem sie ihre Werte mit dem Wunsch der Menschen nach gemeinsamen Spielerlebnissen in Einklang bringen, bringen sie Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zusammen", sagte der Vorsitzende der Sony Group Corp, Kenichiro Yoshida.

Sony-Aktien schlossen in Tokio 0,4 Prozent höher. Mit dem Deal erleichtere Sony aus kartellrechtlicher Sicht die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, meint Analyst Mike Hickey von Benchmark Co. Er verweist darauf, dass Bungie die Ego Shooter "Halo" und "Destiny" entwickelt habe. Halo gehöre mittlerweile Microsoft, während Activision mit "Call of Duty" einen Ego Shooter besitze.

NEW YORK (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sony Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Sony Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Sony Corp.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, pcruciatti / Shutterstock.com