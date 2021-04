Thermo Fisher-Aktie legt vorbörslich zu: Thermo Fisher will US-Biotechfirma PPD kaufen

Bei einem Gebot von 47,50 US-Dollar je PPD-Aktie summiere sich der Kaufpreis auf 17,4 Milliarden Dollar, plus 3,5 Milliarden Dollar an Schulden, teilte Thermo Fisher am Donnerstag in Waltham mit. Gegenüber dem PPD-Schlusskurs von Dienstag entspreche dies einem Aufschlag von 24 Prozent, hieß es weiter. Finanziert werden soll der Zukauf sowohl durch Schulden als auch Barmittel. Behördliche Genehmigungen vorausgesetzt wird erwartet, dass der Deal bis Ende 2021 abgeschlossen sein wird.

Thermo Fisher erwartet - drei Jahre nach Abschluss - durch den Zusammenschluss insgesamt Synergien von ungefähr 125 Millionen Dollar. In den ersten zwölf Monaten soll PPD jedoch bereits 1,40 Dollar zum Ergebnis je Aktie beitragen.

Der Technologiekonzern verspricht sich von dem Zukauf eine Ergänzung seiner Angebotspalette. "Pharma und Biotech ist unser größter und am schnellsten wachsender Endmarkt", hieß es in der Mitteilung. Der Markt für klinische Forschung sei rund 50 Milliarden Dollar schwer und werde zudem voraussichtlich langfristig wachsen.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt haben neben den Vorständen auch bereits 60 Prozent der Anteilseigner von PPD der Übernahme schriftlich zugestimmt. Im vergangenen Jahr wollte Thermo Fisher bereits das deutsche Gendiagnostik-Unternehmen QIAGEN kaufen: Die Übernahme scheiterte schließlich an den Aktionären.

Vorbörslich steigt die an der NYSE notierte Thermo Fisher-Aktie um 2,72 Prozent auf 491,03 Dollar.

