Bank of Scotland muss Strafe in Betrugsfall zahlen

Die britische Financial Conduct Authority teilte am Freitag mit, die Tochter der Lloyds Banking Group PLC habe weder die Bankenaufsicht noch die Polizei in Kenntnis des Verdachts auf Betrug in ihrer Niederlassung im englischen Reading gesetzt. Dies habe die spätere Untersuchung verzögert, "die Einleitung von Strafverfahren sowie die Zahlung von Entschädigungen an die Kunden", so die FCA.

Die Bank of Scotland bekam einen 30-prozentigen Nachlass auf die Strafzahlung als Gegenleistung für eine schnelle Einigung. Normalerweise wären 65 Millionen Pfund fällig gewesen. Lloyds hat bereits mehr als 96 Millionen Pfund an Schadenersatz an Kunden zahlen müssen, die zwischen 2003 und 2007 durch Betrug bei der Tochter HBOS Reading geschädigt wurden. HBOS, von Lloyds Anfang 2009 erworben, war die Holding für die Bank of Scotland. Laut FCA konzentrierte sich die aktuelle Untersuchung auf den Zeitraum vor 2009.

