Knorr-Bremse-Aktie gibt dennoch ab: Knorr-Bremse baut Kooperation mit Nexxiot aus

Aktien in diesem Artikel Knorr-Bremse 64,84 EUR

-0,73% Charts

Wie der MDAX -Konzern mitteilte, übernimmt er zugleich eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen, das sich auf die Aufrüstung von Zugwaggons und Containern mit IoT-Technologie (Internet of Things) spezialisiert hat. Knorr-Bremse investiert rund 60 Millionen Euro in Nexxiot.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Knorr-Bremse die Sensortechnologie und das digitale Ökosystem von Nexxiot umfangreich wird nutzen können. Der Konzern will damit seine digitalen Geschäftsmodelle wie datengetriebene Dienstleistungen und Software-as-a-Service-Angebote für Bahnbetreiber ausbauen. Bis 2027 soll das Digitalgeschäft rund 200 Millionen Euro zum Umsatz des Geschäfts mit Systemen für Schienenfahrzeuge beitragen.

"Die Vernetzung unserer Systemtechnologien mit dem digitalen Ökosystem von Nexxiot wird eine neue Generation datenbasierter Services ermöglichen, mit denen sich etwa die Verfügbarkeit von Schienenfahrzeugen verbessern und die Kosten für den Flottenbetrieb optimieren lassen werden", sagte Knorr-Bremse-Vorstand Jürgen Wilder.

Die Knorr-Bremse-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,49 Prozent tiefer bei 64,72 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Knorr-Bremse AG, Jann Averwerser/Knorr Bremse AG