15.000er-Marke in Gefahr: Evergrande-Krise zieht DAX nach unten

Der DAX verlor zum Auftakt am Dienstag 1,14 Prozent auf 15.025,35 Zähler und büßt derzeit noch 0,67 Prozent auf 15.097,22 Punnkte ein. Aktuell treiben die Anleger unter anderem Sorgen wegen der hohen Verschuldung vieler chinesischer Immobilienkonzerne wie Evergrande sowie Inflationsängste um. "Die gefährliche Spirale aus steigenden Energiepreisen, zunehmenden Inflationserwartungen und steigenden Renditen am Anleihemarkt dreht sich unaufhörlich weiter und lässt keine Kauflaune aufkommen", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Damit könnten beim DAX die Chartunterstützung um 15.000 Punkte sowie die als längerfristiger Trendindikator geltende 200-Tage-Linie wieder ins Visier rücken. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners spricht aktuell von einem "erbitterten Kampf" zwischen Bullen und Bären, der sich an den hohen Handelsumsätzen zeige. "Die einen versuchen, bei Rücksetzern billig in den Markt hineinzukommen, und die anderen versuchen, bei Kursanstiegen möglichst teuer herauszukommen", so Altmann. Die weitere Richtung sei offen - kurz bevor die Berichtssaison für das dritte Quartal durchstartet.

dpa-AFX / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com