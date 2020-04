Talanx-Chef Leue: Portfolio sturmfest ausgebaut

€uro am Sonntag

Mit überschaubaren Investitionen in Infrastrukturprojekte erweitert Deutschlands drittgrößter Versicherer Talanx seine Kapitalanlagen um Investments mit geringem Risiko und überdurchschnittlichen Renditen.

Der Konzern, zu dessen Firmengruppe auch der Industrieversicherer HDI und der Rückversicherer Hannover Rück gehören, beteiligt sich mit 200 Millionen an einer insgesamt 2,1 Milliarden Euro schweren Finanzierung von Breitbandleitungen in Frankreich. Die Federführung hat ein Joint Venture des französischen Telekomdienstleisters Iliad mit dem Infrastrukturfonds Infravia Capital. Talanx erwirbt Anleihen mit siebenjähriger Laufzeit. Im Februar hatte sich der Versicherer mit Sitz in Hannover mit 321 Millionen Euro am größten deutschen Offshore-Windpark beteiligt. Mit 7,5 Gigawatt installierter Leistung ist Deutschland weltweit der zweitgrößte Markt für Windparks im Meer.

Insgesamt hat Talanx drei Milliarden Euro in Infrastrukturprojekte investiert, Ende 2019 waren es hier 2,5 Milliarden Euro. Rund sechs Milliarden Euro oder fünf Prozent der gesamten Kapitalanlagen in Höhe von rund 120 Milliarden sind das Ziel. In Aktien ist derzeit ein Prozent der Summe angelegt. Über 90 Prozent liegen in Schuldscheinen mit guter und sehr guter Bonität. Von den Börsenturbulenzen ist Talanx nach eigenen Angaben kaum betroffen.

Risiken überschaubar

Die Beeinträchtigung des Versicherungsgeschäfts durch die Pandemie sei überschaubar, sagte Chef Torsten Leue Mitte März bei der Vorstellung der Bilanz für 2019. In der Erstversicherung mit Industrieversicherer HDI bezifferte Leue die Belastung auf einen niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbetrag, in der Rückversicherung sind es demnach rund 200 Millionen Euro. Talanx bestätigte die im Vergleich zum Vorjahr um fünf Cent auf 1,50 Euro pro Aktie erhöhte Dividende.

Sollte es an den Währungs- und Kapitalmärkten nicht noch größere Verwerfungen geben, werde Talanx 2020 mehr als 900 Millionen Euro Gewinn liefern. Chef Leue bestätigte die geltende Prognose. Diese gute Nachricht ging im März während der Panikverkäufe an der Börse unter. Anleger sollten den niedrigeren Kurs jetzt zum Einstieg nutzen.

Potenzial: Talanx bestätigte seine Jahresprognose. Charttechnische Unterstützungen zwischen 25 und 30 Euro sichern ab. Kaufen.















