Mitek Systems Aktie News: Mitek Systems springt am Montagvormittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mitek Systems. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 10,1 Prozent auf 11,00 EUR zu.

Um 09:09 Uhr konnte die Aktie von Mitek Systems zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 10,1 Prozent auf 11,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mitek Systems-Aktie bei 11,00 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,37 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.592 Mitek Systems-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.11.2022 auf bis zu 11,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,91 Prozent könnte die Mitek Systems-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 7,99 EUR fiel das Papier am 28.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Mitek Systems ließ sich am 30.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 USD gegenüber 0,23 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Mitek Systems 38,77 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 39,33 USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 25.01.2024 dürfte Mitek Systems Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Mitek Systems die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mitek Systems-Aktie in Höhe von 0,962 USD im Jahr 2023 aus.

