HelloFresh platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen - Aktie zieht nachbörslich weiter an

Die Papiere seien erfolgreich platziert worden, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend in Berlin mit. Fällig werden die Titel, wie bereits zuvor bekanntgegeben, im Jahr 2025.

Der Festzinssatz liegt bei 0,75 Prozent. Die Anleihen sind in neue oder bestehende Aktien von HelloFresh wandelbar. Mit dem Erlös will das Unternehmen seine Wachstumsstrategie finanzieren sowie in den Aufbau von Kapazitäten investieren.

Anleger scheinen den Plan gut zu heißen. Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate gewinnt die HelloFresh-Aktie zwischenzeitlich 6,12 Prozent auf 35,70 Euro.

BERLIN (dpa-AFX)

