Moderates Wachstum

Beiersdorf will im laufenden Jahr die Gewinnmarge weiter verbessern - allerdings geht der Nivea-Hersteller dabei von moderateren Umsatzsteigerungsraten aus.

Der Hamburger Konzern ist allerdings für vorsichtige Ziele zu Jahresbeginn bekannt.

Wie Beiersdorf mitteilte, rechnet das Unternehmen 2025 auf Konzernebene mit einer bereinigten operativen Gewinnmarge leicht über dem Vorjahreswert von 13,9 Prozent. Im Segment Consumer soll die Marge erneut um 50 Basispunkte den Vorjahreswert von 13,4 Prozent übertreffen, im Segment Tesa mit rund 16 Prozent leicht unter dem Vorjahresniveau von 16,3 Prozent landen.

Beim Umsatz will der Konzern organisch um 4 bis 6 Prozent zulegen. Für das Segment Consumer bedeutet dies ein angepeiltes Umsatzplus von ebenfalls 4 bis 6 Prozent, für Tesa von 1 bis 3 Prozent. Bei Tesa hänge das Wachstum stark von der Entwicklung der Automobilbranche statt.

Dabei könnte der Umsatz nach den Markterwartungen 2025 erstmals die 10 Milliarden Euro knacken, der Gewinn unter dem Strich die 1 Milliarde.

Helfen sollen die Innovationspipeline sowie die Erholung bei den Luxusmarken La Prairie und Chantecaille.

Allerdings bestehen derzeit starke Unsicherheiten - und die US-Importzölle könnten die Entwicklung deutlich dämpfen - zum Beispiel bei Lieferkette und Produktionskosten, aber indirekt auch die Tesa Klebstoff/Dichtstoff-Sparte, falls die Automobilbranche infolge der Zölle schwächelt. Rund zwei Drittel der Umsätze in den USA beschafft oder stellt Beiersdorf in anderen Ländern her. Beiersdorfs Umsatz in Nordamerika entsprach 2023 knapp 13 Prozent des Gesamtumsatzes.

Beiersdorf verlängert Vertrag von CEO Vincent Warnery bis Ende 2030

Beiersdorf hat den Vertrag von CEO Vincent Warnery bis Ende 20230 verlängert. Warnery steht an der Spitze des Konzerns seit 1. Mai 2021. Zuvor war sein Vertrag bereits vorzeitig um fünf Jahre verlängert worden bis 31. Januar 2027.

"Wir haben wegweisende Innovationen in unserer Pipeline und expandieren in unseren Märkten - aber es gibt noch viel zu tun", ließ sich Warnery zitieren. "Ich freue mich über das Mandat, Beiersdorf weiter in die Zukunft zu führen und unsere Ambitionen mit Leben zu füllen."

Beiersdorf-CFO: US-Importzölle könnten "erhebliche Auswirkungen" haben

Die von US-Präsident Donald Trump angepeilten Importzölle können Beiersdorf-CFO Astrid Hermann zufolge "erhebliche Auswirkungen" auf das eigene Geschäft haben. Etwa 1/3 des Beiersdorf-US-Geschäfts werde im Land selbst produziert, etwa 2/3 außerhalb der USA, ein großer Teil davon in Mexiko, sagte Hermann auf der online übertragenen Jahrespresse/Analystenkonferenz. Ein Importzoll von 25 Prozent, wie diskutiert wird, "könnte unser Geschäft um bis zu 50 Basispunkte beeinträchtigen - und zwar vor allen anderen Maßnahmen, die wir ergreifen könnten", so Hermann.

Der Konsumgüterhersteller von Marken wie Nivea, Eucerin , Chantecaille, La Prairie und Tesa habe in den USA in seinem Lager einen gewissen Bestand aufgebaut, um zumindest vorübergehend mit diesen Auswirkungen fertig zu werden, sagte Hermann. "Und natürlich müssen wir die Preisgestaltung überprüfen." Es sei schwer vorherzusagen, wie die Zölle sich auf die US-Verbraucher und deren Geldbeutel auswirken würden.

Insgesamt habe der Konzern starke Businesspläne für die USA, wie zum Beispiel die geplanten Markteinführungen, die Marken hätten sich vergangenes Jahr im US-Markt wirklich gut gewickelt. Der Konzern hoffe, "dass all diese geopolitischen Herausforderungen am Ende nicht zu weiteren Störungen führen werden. Let's see", sagte Hermann.

Beiersdorf-CEO: Bringen 2025 China-Geschäft in Ordnung

Beiersdorf plant 2026 in Festlandchina den strategischen Launch seiner vier Consumer-Marken Nivea, Eucerin, La Prairie und Chantecaille als neue Produkte mit dem aktiven Wirkstoff gegen Hyperpigmentierung, Thiamidol. Dafür will der Konzern in den kommenden Monaten die derzeitigen Warenbestände der Marken, die Thiamidol noch nicht enthalten, deutlich reduzieren, um den chinesischen Markt aufnahmefähig zu machen. Besonders die Luxuskosmetikmarke La Prairie hat der Konzern dabei im Blick, die im vergangenen Jahr den weltweiten Umsatzrückgang fortsetzte (Gj -6,2 Prozent, 4Q -2,8 Prozent). CEO Vincent Warnery zufolge will der Konzern in diesem Jahr "das Haus in China in Ordnung bringen". Dabei soll bei La Prairie der Lagerbestand in sechs Wochen abgebaut werden, so dass er bereits Ende März "das richtige Niveau hat", sagte Warnery auf der online übertragenen Jahrespresse/Analystenkonferenz. Bei der Luxusmarke Prairie soll auch die Kundengruppe erweitert und jüngere Kunden angesprochen werden. Generell sieht der CEO bei La Prairie "erste positive Anzeichen" in regionalen Entwicklungen und im Online-Bereich für eine Trendumkehr, es sei aber "noch sehr früh".

So reagiert die Aktie von Beiersdorf

Nach dem Geschäftsbericht und der Ankündigung von Aktienrückkäufen haben die Aktien von Beiersdorf am Donnerstag kräftig zugelegt. Mit einem Kursplus via XETRA von zuletzt 3,58 Prozent auf 132,05 Euro gelang ihnen die Rückkehr auf das Kursniveau von Oktober 2024.

Die 200-Tage-Linie sowie den seit September vorherrschenden Korrekturtrend ließen sie dabei hinter sich. Im von Zoll-Sorgen belasteten DAX festigten Beiersdorf am Vormittag den ersten Platz. Hohe Kursgewinne gleich zum Auftakt schwanden rasch. Im Verlauf setzten aber erneut Käufe ein und der Kurs legte deutlich zu.

Analysten bewerteten den Ausblick der Hamburger zunächst größtenteils skeptisch. Der Körperpflegemarkt wachse weiter, aber 2025 mit geringerem Tempo, schrieb etwa UBS-Experte Guillaume Delmas.

Gestützt wurde der Kurs letztlich durch die Ankündigung eines weiteren Aktienrückkaufprogramms von bis zu 500 Millionen Euro. Für das abgeschlossene Jahr will Beiersdorf zudem eine stabile Dividende von 1,00 Euro je Aktie zahlen.

Analystin Celine Pannuti von JPMorgan bezeichnete das Zahlenwerk als insgesamt beruhigend und nannte den Ausblick im Rahmen der Erwartungen. Zusammen mit den Aktienrückkäufen sollte dies dem Kurs nach oben verhelfen.

DOW JONES / (dpa-AFX)