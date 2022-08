Moderna Aktie News: Anleger greifen bei Moderna am Vormittag zu

Um 01.08.2022 09:22:00 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 161,98 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Moderna-Aktie bei 161,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 161,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 181 Moderna-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 426,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2021 erreicht. 62,02 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 111,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 45,90 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 461,00 USD je Moderna-Aktie an.

Moderna ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.066,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.937,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 09.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Moderna.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 27,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

BioNTech-Aktie, Bavarian Nordic-Aktie & Co: Impfstoff-Nachfrage zieht laut neuen Schätzungen deutlich an

USA bestellen über 65 Millionen Dosen Omikron-Impfstoff bei Moderna

Novavax, Moderna, BioNTech, CureVac & Co: Pandemie macht keine Pause - Warten auf den Herbst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com