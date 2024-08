Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagnachmittag im Bärenmodus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 15,1 Prozent auf 101,23 USD.

Der Moderna-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 15,1 Prozent auf 101,23 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 94,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,58 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.177.039 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 25.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 68,29 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2023 (62,56 USD). Mit einem Kursverlust von 38,20 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Moderna-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 178,00 USD aus.

Moderna veröffentlichte am 02.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,20 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 167,00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 91,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2024 einen Verlust in Höhe von -7,048 USD je Aktie ausweisen dürften.

