Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 132,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 130,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 132,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.586 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2021 markierte das Papier bei 392,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 66,21 Prozent niedriger. Am 13.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 111,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 461,00 USD aus.

Moderna veröffentlichte am 03.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.749,00 USD – ein Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 4.354,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Moderna am 03.11.2022 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Moderna ein EPS in Höhe von 26,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

BioNTech-, Pfizer- und Moderna-Aktien im Minus: Omikron-Impfstoffe erhalten Booster-Zulassung von der FDA

BioNTech-Aktie, Pfizer-Aktie & Moderna-Aktie: Zulassung beantragt

BioNTech-Aktie: BioNTech und Pfizer haben Antrag für aktualisierten Impfstoff vervollständigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com