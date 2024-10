Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag leichter

Kursentwicklung

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Moderna-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 63,07 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 63,07 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 62,66 USD. Mit einem Wert von 63,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 184.582 Moderna-Aktien.

Am 25.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 62,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,56 USD. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 0,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 142,25 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 01.08.2024. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 241,00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 29,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 344,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 31.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -9,563 USD je Moderna-Aktie.

