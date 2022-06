Moderna Aktie News: Moderna kommt am Freitagmittag kaum vom Fleck

Die Moderna-Aktie zeigte sich um 03.06.2022 12:22:00 Uhr im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 129,94 EUR an der Tafel. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 131,00 EUR an. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 129,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 131,00 EUR. Bisher wurden heute 1.570 Moderna-Aktien gehandelt.

Bei 432,65 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 69,97 Prozent. Am 24.02.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,41 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 461,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 04.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 213,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.937,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.066,00 USD ausgewiesen.

Am 10.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Moderna ein EPS in Höhe von 9,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

