Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Im NASDAQ-Handel gewannen die Moderna-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 31,89 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Moderna-Aktie bei 32,04 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,71 USD. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 185.768 Stück gehandelt.

Am 17.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 127,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 298,87 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,33 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 01.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Moderna 108,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 167,00 Mio. USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -10,077 USD je Aktie aus.

