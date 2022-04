Moderna Aktie News: Moderna am Nachmittag im Bärenmodus

Die Moderna-Aktie notierte um 16:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,4 Prozent auf 152,00 EUR. Die Moderna-Aktie sank bis auf 150,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 157,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.360 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 426,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 180,56 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 28,63 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 327,50 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 12.05.2022. Das EPS wurde auf 11,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 92,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 570,75 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 7,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2022-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2022 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Moderna-Gewinn in Höhe von 10,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

