Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 78,52 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 78,52 USD ab. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 77,83 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,05 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 98.200 Moderna-Aktien.

Bei 170,35 USD markierte der Titel am 25.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 53,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2023 bei 62,56 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 20,33 Prozent Luft nach unten.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 166,33 USD aus.

Am 01.08.2024 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 241,00 Mio. USD, gegenüber 344,00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 29,94 Prozent präsentiert.

Am 31.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

2024 dürfte Moderna einen Verlust von -9,112 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Plus

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 steigt am Nachmittag

Freundlicher Handel in New York: Zum Handelsende Gewinne im S&P 500