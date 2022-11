Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag schwächer

Die Moderna-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 168,62 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Moderna-Aktie bei 168,62 EUR. Bei 168,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 243 Moderna-Aktien.

Am 29.11.2021 markierte das Papier bei 333,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 49,50 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.06.2022 bei 111,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 51,88 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 03.11.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.364,00 USD – das entspricht einem Minus von 32,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.969,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2023 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 22,13 USD je Aktie belaufen.

