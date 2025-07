Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 32,83 USD nach.

Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,4 Prozent auf 32,83 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 32,81 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,31 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 286.979 Moderna-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,27 USD) erklomm das Papier am 13.07.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 293,76 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,16 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 29,47 Prozent sinken.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,33 USD für die Moderna-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 01.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna -3,07 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 35,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 108,00 Mio. USD im Vergleich zu 167,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -10,070 USD je Moderna-Aktie belaufen.

