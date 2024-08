Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Blick auf Moderna-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 80,77 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 80,77 USD. Das Tagestief markierte die Moderna-Aktie bei 80,16 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,25 USD. Zuletzt wechselten 83.065 Moderna-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,35 USD) erklomm das Papier am 25.05.2024. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 110,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 62,56 USD erreichte der Anteilsschein am 03.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 166,33 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 01.08.2024. Das EPS lag bei -3,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 241,00 Mio. USD – eine Minderung von 29,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 344,00 Mio. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2024 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2024 einen Verlust in Höhe von -9,112 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Aktien von BioNTech, Pfizer und Moderna höher: FDA genehmigt neue COVID-Impfstoffe

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in Rot

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich schwächer