Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag mit roten Vorzeichen

Um 09:22 Uhr ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 136,88 EUR. Die Moderna-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 136,88 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 409 Moderna-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (392,90 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2021. Gewinne von 65,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.06.2022 bei 111,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 461,00 USD.

Moderna ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 5,24 USD gegenüber 6,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.354,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.749,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2022 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 26,65 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com