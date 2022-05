Moderna Aktie News: Moderna am Mittag schwächer

Die Moderna-Aktie notierte um 31.05.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 136,58 EUR. Bei 135,54 EUR markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 136,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.518 Moderna-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 426,45 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 67,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,44 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,56 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 461,00 USD.

Am 04.05.2022 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 213,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.066,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.937,00 USD in den Büchern gestanden.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Moderna-Gewinn in Höhe von 9,02 USD je Aktie aus.

