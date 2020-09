ProSiebenSat.1-Aktie beflügelt von neuer Fantasie um Mediaset

Die ProSiebenSat.1 -Aktien rückten früh an die MDAX -Spitze und bauten die Gewinne auf in der Spitze 9,8 Prozent bei 11,09 Euro aus. Aktuell liegt das Papier mit 7,77 Prozent im Plus bei 10,89 Euro. Als Treiber galt ein Medienbericht der italienischen Zeitung "Il Messaggero", wonach der Großaktionär Mediaset einen Ausbau seines Anteils erwägen soll. Eine Quelle für die Meldung gab die Zeitung jedoch nicht an.

Im April erst hatte der Medienkonzern von Medienmogul Silvio Berlusconi seinen Anteil erhöht. Am Markt wird schon länger die Möglichkeit diskutiert, dass Mediaset gemeinsam mit der deutschen TV-Sendergruppe eine europaweite Fernsehallianz schaffen will.

