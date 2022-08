MOL Hungarian Oil and Gas A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MOL Hungarian Oil and Gas A hat am 05.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite hat MOL Hungarian Oil and Gas A im vergangenen Quartal 2.491,00 Milliarden HUF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 73,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MOL Hungarian Oil and Gas A 1.434,86 Milliarden HUF umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 217,58 HUF je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2.513,40 Milliarden HUF für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.net