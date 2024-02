MOL Hungarian Oil and Gas A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel

MOL Hungarian Oil and Gas A stellte am 16.02.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,87 Prozent auf 6,46 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte MOL Hungarian Oil and Gas A 7,32 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,176 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 6,23 Milliarden USD geschätzt worden war.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,877 USD und einen Umsatz von 23,99 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.net