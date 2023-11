MOL Hungarian Oil and Gas A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel

MOL Hungarian Oil and Gas A hat sich am 10.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal hat MOL Hungarian Oil and Gas A 7,27 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,311 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 6,18 Milliarden USD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.net